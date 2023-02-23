Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Parasal konuların gündeminizde olacağı bir gün sevgili koçlar. Hayatınızda sağlamlaştırmak istediğiniz konulara yönelebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Kalıcı, uzun vadeli, istikrarlı kararlar alabileceğiniz bir gün. Çok fazla hırs yaparsanız elinizdekileri de kaybedebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sorumlu depremde evladını yitiren Orhan Aydın'mış...
- Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'a sunum yapıldı
- Sedat Peker iddiasına Özge Peker'den açıklama
- Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama
- Siz buna hazırlık mı diyorsunuz
- Bomba 'Sedat Peker' iddiası!
- Ekmek parası için canlarını hiçe saydılar
- Şubat ayı anketi tamamlandı: AKP'de belirgin düşüş
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Haykırmak istiyorum!