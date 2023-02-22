22 Şubat hangi burç? 22 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:45

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:45

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 22 Şubat hangi burç oluyor? 22 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 22 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 22 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

22 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1915 - Suavi Tedü

1964 - Mesut Akusta

1976 - Bülent Seyran

1977 - Hakan Yakın

1977 - Tolga Özkalfa

1991 - Dilara Tongar

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1942 - Paulo Henrique Amorim

1949 - Niki Lauda

1950 - Julie Walters

1973 - Juninho Paulista

1973 - Sandrine André

1974 - James Blunt

1975 - Drew Barrymore

1979 - Brett Emerton

1980 - Jeanette Biedermann

1985 - Yorgo Printezis

1986 - Rajon Rondo

1987 - Han Hyo-joo

1987 - Sergio Romero

1989 - Franco Vázquez

1992 - Li Shanshan

1994 - Nam Joo-hyuk















