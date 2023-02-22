22 Şubat hangi burç? 22 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 22 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 22 Şubat hangi burç oluyor? 22 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 22 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 22 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
22 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1915 - Suavi Tedü
1964 - Mesut Akusta
1976 - Bülent Seyran
1977 - Hakan Yakın
1977 - Tolga Özkalfa
1991 - Dilara Tongar
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1942 - Paulo Henrique Amorim
1949 - Niki Lauda
1950 - Julie Walters
1973 - Juninho Paulista
1973 - Sandrine André
1974 - James Blunt
1975 - Drew Barrymore
1979 - Brett Emerton
1980 - Jeanette Biedermann
1985 - Yorgo Printezis
1986 - Rajon Rondo
1987 - Han Hyo-joo
1987 - Sergio Romero
1989 - Franco Vázquez
1992 - Li Shanshan
1994 - Nam Joo-hyuk
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