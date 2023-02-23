23 Şubat hangi burç? 23 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 23 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 23 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 23 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 23 Şubat hangi burç oluyor? 23 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 23 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 23 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
23 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
23 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
23 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1925 - Ali Nihat Gökyiğit
1930 - Medeniyet Şahberdiyeva
1940 - Kamer Genç
1948 - Taylan Özgür
1953 - Adnan Polat
1955 - Mehmet Zaman Saçlıoğlu
1973 - Pamela Spence
1977 - Ayhan Akman
1985 - Yunus Çankaya
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1940 - Peter Fonda
1947 - Bogdan Tanjevic
1954 - Viktor Yuşçenko
1965 - Kristin Davis
1970 - Niecy Nash
1976 - Kelly Macdonald
1981 - Gareth Barry
1983 - Emily Blunt
1986 - Skylar Grey
1987 - Theophilus London
1987 - Ab-Soul
1988 - Nicolás Gaitán
1989 - Evan Bates
1989 - Jérémy Pied, Fransız futbolcudur
1994 - Dakota Fanning
1995 - Andrew Wiggins
1996 - D'Angelo Russell
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