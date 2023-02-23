23 Şubat hangi burç? 23 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 10:54

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 10:54

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)





Peki, 23 Şubat hangi burç oluyor? 23 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 23 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 23 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

23 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

23 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

23 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1925 - Ali Nihat Gökyiğit

1930 - Medeniyet Şahberdiyeva

1940 - Kamer Genç

1948 - Taylan Özgür

1953 - Adnan Polat

1955 - Mehmet Zaman Saçlıoğlu

1973 - Pamela Spence

1977 - Ayhan Akman

1985 - Yunus Çankaya

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1940 - Peter Fonda

1947 - Bogdan Tanjevic

1954 - Viktor Yuşçenko

1965 - Kristin Davis

1970 - Niecy Nash

1976 - Kelly Macdonald

1981 - Gareth Barry

1983 - Emily Blunt

1986 - Skylar Grey

1987 - Theophilus London

1987 - Ab-Soul

1988 - Nicolás Gaitán

1989 - Evan Bates

1989 - Jérémy Pied, Fransız futbolcudur

1994 - Dakota Fanning

1995 - Andrew Wiggins

1996 - D'Angelo Russell