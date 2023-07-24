Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkileriniz biraz gergin sevgili koçlar. Ego çatışmaları, haklı olma kaygısı ilişkilerinizi yıpratabilir. Duracağınız yeri bilmelisiniz. Fazla cesaretli çıkışlarınız size zarar veriyor. İçinizdeki kuramadığınız denge dış dünyanıza yansıyor. Dürtülerinizle hareket etmeyin, sakin kalmaya çalışın. Empati yeteneğinizi arttırdıkça ilişkilerinizin daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz.
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