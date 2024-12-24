Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Aralık 2024 - 15:57

Güncelleme: 24 Aralık 2024 - 15:57

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Cesaretinizin ve özgüveninizin kırıldığı bir gün olabilir. İş hayatınız veya sağlık konularında canınızı sıkan gündemler olabilir. Çözmek için doğru zaman değil. Sizi yıpratan insanları hayatınızdan çıkartın. İnatlaşarak kendinizi de çevrenizi de yıpratmayın.