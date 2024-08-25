Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün sizin için heyecanlı bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Ayaklarınızı yerden kesecek haberler alabilirsiniz. Heyecanınızı kontrol etmeniz biraz zor görünüyor. Yaratıcılığı kullanarak atacağınız her adım size bir sonraki adım için kolaylık sağlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Christoph Daum hayatını kaybetti
- Fikirlere açık ama 'bir şartı' var
- Güneş ve Dünya arasında 'manyetik otoyol' açıldı
- İyi şans getiren 5 burç...
- Hazırlanan kitapçık iktidarın niyetini ortaya koydu
- Uygun fiyata gaspçı aranıyor
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı
- 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'
- Pazardaki silahlı tartışma kameralarda