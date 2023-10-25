Günlük Burç Yorumları: 26 Ekim Perşembe Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Ekim 2023 - 16:40

Güncelleme: 25 Ekim 2023 - 16:40

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı ve tansiyon yüksek olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın, sakin olun. Sabırsız tavırlarınız hem size hem sevdiklerinize zarar veriyor. Kendinizi kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Sağlık sorunlarınız tetiklenebilir.