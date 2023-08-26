Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Ağustos Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
İş hayatınızla alakalı mücadele içerisinde olduğunuz günlerden geçiyorsunuz. Fevri tavırlarınız ilişkileri geri dönüşü olmayacak şekilde bozabilir. Kendinizi kontrol etmeli ve aceleci olmamalısınız. Daha uyumlu hareket etmeyi öğrenmelisiniz.
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