Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Ağustos Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Hayatınızda dengeye getirmek istediğiniz konular bugün pozitif şekilde sonuçlanmaya başlayabilir sevgili koçlar. İlişkilerinize odaklanın. Çevrenizin desteğini yok saymayın. İlişkilerinizde uyumu yakaladıkça hayatınızın birçok konuda düzene girdiğini göreceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Jandarma’da neler oluyor
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- ‘Nah kalkınırsınız’
- İlhan Palut'tan Mourinho sorusuna yanıt!
- En geçimsiz kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- AVM gibi hastane!
- 'Yerde milletvekilinin kanı var...'
- İş insanının oğlu olduğunu öğrendi: Servete ortak oldu
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!