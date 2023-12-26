Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Aralık Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Ailevi konulara odaklanacağınız bir gün sevgili koçlar. Aile büyüklerinizle tartışmaktan kaçının, sinirleriniz biraz hassas olabilir. Geçmişte yarın kalmış, çözülememiş konular gündeme gelebilir. Sorunların üzerine sakin bir şekilde gitmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de bina çöktü!
- Bahçeli'den Özel'e açık tehdit!
- Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar' yorumu
- Ersan Şen, Özgür Özel'i hedef aldı
- DEVA’lının saadet zinciri
- Kızıl Goncalar'daki o sahne gündem oldu
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- Özel'den Erdoğan'a yanıt
- 'PKK'nın adını anmayan Erdoğan'dır!'