Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Eylül Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Coşkulu ve eğlenceli bir gün. Heyecanlı ve özgüvenli yapınız çok fazla yüksekten uçmanıza sebep oluyor. Aşk hayatınızda heyecan verici gelişmeler olabilir fakat net kararlar almadan önce iyi düşünmeniz gereken bir gündesiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rum temsilci 'işgal' dedi, salonu terk etti
- Çare: Sedat Peker!
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
- Santa Maria Adliyesi'nde patlama
- Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
- Ayrılıktan önce ‘ihraç’ geldi
- Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatı pes dedirtti
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- AKP'li belediyenin projesine yine onay verildi