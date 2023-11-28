Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Kasım 2023 - 17:01

Güncelleme: 28 Kasım 2023 - 17:01

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Ekonomik anlamda beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili koçlar. Bir saman alevi gibi yanıp sönen motivasyonunuz enerji alnınızı korumanızı gerektiriyor. Bu kadar hassas olmayın. Dış etkenleri suçlayarak bir yere varamayacaksınız.