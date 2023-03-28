Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız çatışmalar canınızı sıkabilir. Olaylara çok fazla takılıp düşünmek yerine odak noktanızı değiştirmeniz daha iyi olacaktır. Öfkenizi kontrol edemezseniz haksız duruma düşebilirsiniz.
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