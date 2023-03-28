Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 19:00

Koç burcu ve ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız çatışmalar canınızı sıkabilir. Olaylara çok fazla takılıp düşünmek yerine odak noktanızı değiştirmeniz daha iyi olacaktır. Öfkenizi kontrol edemezseniz haksız duruma düşebilirsiniz.



