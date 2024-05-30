Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Cesaretinizin ve özgüveninizin kırıldığı bir gün olabilir. İş hayatınız veya sağlık konularında canınızı sıkan gündemler olabilir. Çözmek için doğru zaman değil. Sizi yıpratan insanları hayatınızdan çıkartın. İnatlaşarak kendinizi de çevrenizi de yıpratmayın.
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