Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Temmuz Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koçlar, bugün motivasyonunuz yüksek olacak ama sinir sisteminize dikkat edin. Fikirlerinizi yavaş yavaş hayata geçirin, sakin adımlarla ilerleyin. Yakın çevreniz tarafından destekleniyorsunuz. Dikkatsizlikle gelen kazalara dikkat...
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