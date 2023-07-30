Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı görünüyor sevgili koçlar. Gerginliğinizi çevrenize yansıtmadan önce aklıselim bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Sorumluluk almanız gereken konulardan kaçmayın. İşler biriktikçe daha fazla geriliyorsunuz. Halledin, rahatlayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor
- Tekel bayisine silahlı saldırı
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Baygın bulundu, kaldırıldığı hastane karantinaya alındı
- Ağustos 'zam' takvimi belli oldu
- Ali Koç'un 'Postacı' sözü sonrası istifa etti
- Ali Erbaş'tan itiraf gibi açıklama!
- Tanal ile jandarma arasında 'fişleme' gerginliği!
- İçişleri'nden 'Mahmut Tanal' açıklaması