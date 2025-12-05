Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Cumartesi Koç Burcu Yorumu

5.12.2025 16:10:00
Astrolog Bilge Aslı
Koç burcu ve yükselen Koç burcu günlük yorumu

Duygusal güven ihtiyacın yükseliyor ve bu durum seni içsel bir çalışma alanına çekiyor olabilir. Özellikle aile, ev düzeni, geçmişe ait temalar ya da çocukluk hafızan aktive oluyor. Tepkilerini yönetmek bu dönemde güçlenmeni sağlar; çünkü duygular tetiklense bile sen aslında yeni bir güven tanımı oluşturuyorsun. Ev içinde alınacak kararlar, aile büyükleriyle ilişkiler veya köklerine dair konular senin için belirleyici hale gelebilir. Kendini savunma refleksiyle tepki göstermek yerine, duygunun kaynağını anlamak hem ilişkilerini hem de üretkenliğini artırır.