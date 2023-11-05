Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Kasım 2023 - 16:44

Güncelleme: 05 Kasım 2023 - 16:44

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Sevgili koçlar, cesaretli yapınız bu aralar biraz dengelenmeli. Çok yüksekten uçuyorsunuz. Ayaklarınızın yere sağlam basması gereken bir süreç. Girişimlerinizin pozitif şekilde sonuçlansa da hırslarınız sizi yoruyor. Biraz yavaşlamanız gerekiyor.



