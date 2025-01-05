Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ocak 2025 - 15:42

Güncelleme: 05 Ocak 2025 - 15:42

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sevgili koç, düşünmeden hareket ediyorsun, sabırsız tavırların en çok da sana zarar veriyor. Kendini biraz kontrol edebilmeyi öğrenmelisin. Bugün ilişkilerin biraz zorlayıcı olabilir, karşındaki kişiyi anlamaya çalışmalısın.