Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koç, düşünmeden hareket ediyorsun, sabırsız tavırların en çok da sana zarar veriyor. Kendini biraz kontrol edebilmeyi öğrenmelisin. Bugün ilişkilerin biraz zorlayıcı olabilir, karşındaki kişiyi anlamaya çalışmalısın.
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