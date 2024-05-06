Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Parasal konuların gündeminizde olacağı bir gün sevgili koçlar. Hayatınızda sağlamlaştırmak istediğiniz konulara yönelebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Kalıcı, uzun vadeli, istikrarlı kararlar alabileceğiniz bir gün. Çok fazla hırs yaparsanız elinizdekileri de kaybedebilirsiniz.
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