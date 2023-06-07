Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Haziran Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, geçmişte yaptığınız girişimlerin pozitif sonuçlandığını görmek sizi cesaretlendiriyor. Önemli kişilerle görüşmek ve yeni başlangıçlar için uygun bir gündesiniz. Artık yeni hedefler koyabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- AKP'den memur zammı ve asgari ücret açıklaması
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Soylu'nun ardından Yerlikaya kendi ekibini kuruyor
- Yeni bakanların sınavı
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Dolarda tüm zamanların rekoru: Türk Lirası eriyor
- Dolar uçuşa geçti: Ekonomi uzmanlarından ilk tepkiler
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'değişim' talebi!