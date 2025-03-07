Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Mart 2025 - 15:54

Güncelleme: 07 Mart 2025 - 15:54

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Aşırı fevri ve dürtüsel tavırlarınız bugün yakınlarınızın kalbini kırabilir. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Ailevi konularla alakalı görmezden gelinmiş birçok konu açığa çıkabilir. Sakin kalabilirseniz çözüm çok da zor değil.