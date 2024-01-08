Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Ocak 2024 - 16:09

Güncelleme: 08 Ocak 2024 - 16:09

Koç burcu ve yükselen koçlar:

Motivasyonunuz bugün çok güçlü sevgili koçlar. Cesaret gerektiren konularda bu zamana kadar atılım yapamadıysanız bugün tam zamanı. Kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışın, her şeyin fazlası zarar.