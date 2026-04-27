Kocasına hiçbir türlü yetemeyen 3 kadın burcu: Bu kadınlar beklenti çatışmasının zirvesini yaşıyor

İlişki uzmanlarına göre "yetememe" hissi, genellikle kadının yetersizliğinden değil, eşler arasındaki "ritim bozukluğundan" kaynaklanıyor. Bazı burçlar öylesine başına buyruk veya öylesine mükemmeliyetçidir ki, sıradan bir evlilik rutini onlara dar gelir. İşte eşinin hızına, taleplerine veya duygusal açlığına yanıt vermekte zorlanan o 3 kadın burcu...

YAY BURCU

Yay kadını için dünya keşfedilmeyi bekleyen bir oyun alanıdır. Eğer eşi evde oturup dizi izlemekten veya rutin aile ziyaretlerinden hoşlanan biriyse, Yay kadını bu durağanlığa "yetemez". Ruhu hep dışarıda, yeni bir kursta veya seyahattedir. Eşi onun hep yanında olmasını bekledikçe, Yay kadını kapana kısılmış hisseder ve bu durum eşi tarafından "ilgili bir eş olamamak" olarak algılanabilir. Onun enerjisi tek bir kişiye veya eve sığmayacak kadar taşar.

KOVA BURCU

Kova kadını zihinsel özgürlüğüne her şeyden çok değer verir. Eğer eşi sürekli duygusal onay bekleyen, her anını beraber geçirmek isteyen "yapışık" bir karakterse, Kova kadını bu yoğun ilgiye cevap veremez. Kendi dünyasında yaşamayı seven Kova, eşinin "beni neden anlamıyorsun?" veya "neredesin?" soruları karşısında yorgun düşer. Onun soğukkanlı ve mantıklı duruşu, duygusal bir koca için "hiçbir zaman yeterli olmayan bir sevgi" gibi görünebilir.

KOÇ BURCU

Koç kadını doğuştan liderdir ve her şeyin en hızlı şekilde sonuçlanmasını ister. Eğer eşi daha yavaş hareket eden, kararsız veya "yatarak" yaşamayı seven biriyse, Koç kadını bu tempoyu yukarı çekmeye çalışırken sinir krizleri geçirebilir. Eşine her konuda destek olmaya, her şeyi yönetmeye çalışırken kendini tüketir. Sonunda ise ne eşinin beklentilerine yetişebilir ne de kendi huzuruna. Onun "yetememe" hali, aslında başkalarının yapamadığı işleri de sırtlanmasından kaynaklanan bir tükenmişliktir.