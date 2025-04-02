Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Kocasını annesinden bir türlü ayıramayan 3 kadın burcu: Bu kadınlar kaynanasıyla evli gibi
Bu kadınlar ne kadar uğraşırsa uğraşsın, eşlerinin "anne odaklı" yaşam tarzını değiştirmekte zorlanırlar. Her adımda bir kaynana etkisi, her kararda "anneme sorayım" cevabı! İşte evde üçüncü kişi olan kaynana gölgesiyle baş etmeye çalışan 3 kadın burcu…
Evlilik iki kişilik bir kurumdur… ama bazı durumlarda öyle olmaz. Özellikle eşiniz bir “ana kuzusuysa” ve siz de bu ilişkiyi yönlendirmeye çalışan tarafsanız, işler karmaşıklaşabilir. Bazı burçtaki kadınlar, evliliklerinde eşlerini annelerinden bağımsızlaştırmakta oldukça zorlanır. Kimi diplomatik yollarla çözmeye çalışır, kimi içten içe savaş verir ama sonuç pek değişmez: kaynana hep bir adım öndedir. Peki bu mücadelede en çok hangi kadın burçları zorlanıyor? İşte, Kocasını annesinden bir türlü ayıramayan 3 kadın burcu...
TERAZİ BURCU
Terazi kadını uyumu ve dengeyi sever ama kaynana-frekanslı evlilikler onun iç huzurunu epey zorlar. Eşinin her konuda annesini referans alması, onun içten içe kırılmasına neden olur. Uyum sağlamak için çaba gösterir ama kendi alanı sürekli ihlal edilince sinirleri yıpranır. “Ben mi eşinim, yoksa annen mi?” sorusunu içinden sık sık geçirir. Yine de kibar kalmaya çalışır, savaşmak yerine diplomasiyle çözüm arar.
YENGEÇ BURCU
Aileye önem veren Yengeç kadını için kaynana zaten değerli biridir. Ama eşinin, kendi kurduğu yeni aileden çok hâlâ annesine bağlı olması, onun duygusal dünyasında derin çatışmalara yol açar. Kırılır, alınır ama dile getirmez; duygularını içine atar. Eşine duyduğu sevgiyle sabreder ama zamanla "birlikte yaşlanmak" hayali yerini "üç kişiyle yaşlanmak" gerçekliğine bırakır. İçten içe “önce ben olmalıydım” der ama bunu dile getirmek kolay olmaz.
BAŞAK BURCU
Başak kadını düzeni, kontrolü ve netliği sever. Eşinin her konuda annesinin fikrine başvurması ya da sürekli annesini örnek göstermesi, onun sabrını taşırabilir. “Bu evin düzenini ben kuruyorum ama onay kaynanadan mı geliyor?” diye düşünür. Konuları çözmek için mantıklı adımlar atar ama bir noktadan sonra içindeki "eleştirmen" uyanır. Başak kadını sabırlıdır ama eş-anne üçgeninde denge kurulmazsa, ilişkide huzuru bulması zorlaşır.
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