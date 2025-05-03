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Trip atmadan ilişki yürütemeyen 4 burç: Bu burçlar için ufak dramalar ilişkilerin olmazsa olmazı...

Bazı burçlar için trip, bazen ilgiyi canlı tutmanın, bazen de karşı tarafın duyarlılığını ölçmenin gizli bir yoludur. Peki, ilişkilerdeki ufak dramalar hangi burçlar için vazgeçilmezdir? İşte, trip atmadan ilişki yürütemeyen 4 burç...

Trip atmadan ilişki yürütemeyen 4 burç: Bu burçlar için ufak dramalar ilişkilerin olmazsa olmazı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 20:41

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki duygularını doğrudan söylemek yerine imalı sözlerle, sessizlikle ya da ince triplerle ifade etmeyi tercih eder. Onlar için aşk biraz kaprisle, biraz da merakla beslenmelidir.Peki, ilişkilerdeki ufak dramalar hangi burçlar için vazgeçilmezdir? İşte, trip atmadan ilişki yürütemeyen 4 burç...

1. YENGEÇ BURCU 

Listenin zirvesine gönül rahatlığıyla yerleşebilir. Duygularını bastırmaz ama doğrudan da söylemez. Alınganlıkta bir dünya markasıdır. "Neyin var?" sorusunu duyana kadar surat asabilir. Çünkü onun için trip, sevgi testi gibidir.

2. AKREP BURCU 

İçinde fırtınalar kopar ama dışarıya sakin görünür. Fakat içinde biriken her şey, kontrollü bir trip olarak patlar. İğneleyici sözler, hafif soğuk davranışlar ve "Ben mi? Hiçbir şeyim yok" replikleri Akrep’in klasiklerindendir.

3. BALIK BURCU 

Hassaslığıyla tanınır. Küçücük bir ilgisizlikte bile incinir. Tripleri genellikle sessiz bir sitemle gelir; duvar örer, geri çekilir ve karşı tarafın anlamasını bekler. İfade etmesi zaman alır ama trip atmadan da kendini anlatamaz.

4. TERAZİ BURCU

Sevgi dolu görünse de dengenin bozulduğunu hissettiği anda ilişkide minik krizler çıkarabilir. Alttan alta alınır, bekler ve pasif-agresif davranışlarla durumu belli eder. Ona göre trip, ilişkide dengeyi geri getirmenin bir yoludur.


Etiketler: #Astroloji #trip #ilişkiler

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