Sevildiğini hissedince korkup uzaklaşan 4 burç: Bu burçlar duygusal bağlar kurmakta fazlasıyla zorlanıyor...

Yayınlanma: 03.05.2025 - 19:18

Güncelleme: 03.05.2025 - 19:18

Astrolojiye göre bazı burçlar için sevgi, iç ısıtan bir his değil; karmaşık duygulara, kaçma içgüdüsüne ve içsel sorgulamalara neden olan yoğun bir dalgadır. Sevildiğini hissettikleri an, bu duygunun ağırlığını taşımakta zorlanabilirler. Peki, duygusal bağlar kurmakta fazlasıyla zorlanan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, sevildiğini hissedince korkup uzaklaşan 4 burç...

1. İKİZLER BURCU

Zihni sürekli aktif olan İkizler, birinin onu gerçekten sevdiğini fark ettiğinde "Peki ya sonra?" sorusuyla kendini geri çeker. Sevginin getirdiği sorumluluk ve bağlılık duygusu, özgürlük alanını tehdit ediyor gibi gelir. Kaçışları çoğu zaman bir içsel savunma mekanizmasıdır.

2. KOVA BURCU

Bağımsızlık timsali Kova, duyguların çok fazla içe işlediğini fark ettiğinde hızla geri adım atar. Sevgi, onun için bir kontrolsüzlük hali gibi görünür. Derin bağlar yerine mesafeli dostluklar ona daha güvenli gelir.

3. YAY BURCU

Maceraperest Yay, yoğun duygularla karşılaştığında "Bu beni kısıtlar mı?" korkusuna kapılır. Sevildiğini fark ettiğinde, bunun özgürlüğünü kısıtlayacak bir bağa dönüşmesinden endişe eder ve içgüdüsel olarak uzaklaşır.

4. BAŞAK BURCU

Sevgi Başak’ı korkutur çünkü içinde mükemmel olma baskısı tetiklenir. "Ya beklentileri karşılayamazsam?" düşüncesi, onu bir adım geri çekilmek zorunda bırakabilir. Kusursuz olma çabası, duygularını ikinci plana atmasına neden olur.