Konuşmadan anlaşılmak isteyen 5 burç: Bu burçlar başkalarının onları sessizken dahi anlamalarını istiyor...

Bazı insanlar kelimelere ihtiyaç duymaz; gözleriyle, bakışlarıyla, enerjileriyle derdini anlatır. Burçlar alemi de bu konuda oldukça belirgin izler taşır. Özellikle bazı burçlar, duygularını ifade etmektense karşısındakinin onları anlamasını bekler. Konuşmadan anlaşılmak onlar için bir ihtiyaç, bir sınav ve belki de bir sevgi testidir. Peki, başkalarının onları sessizken dahi anlamalarını isteyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, konuşmadan anlaşılmak isteyen 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, duyguların burcudur. Dışarıdan sessiz ve korunaklı görünse de içinde fırtınalar kopar. Ama bu duyguları kelimelere dökmek yerine bakışlarıyla, küçük jestlerle ya da sadece duruşuyla anlatmayı tercih eder. Bir Yengeç’i anlamak istiyorsanız, sözlerinden çok gözlerine bakın.

2. BALIK BURCU

Hayalperest Balık burcu, duygularını ifade etmekte en çekingen burçlardan biridir. Konuşmak yerine karşısındaki insanın onun iç dünyasını keşfetmesini bekler. Çünkü Balık için gerçek bağ, ruhsal düzeydedir. Onunla konuşmadan dahi anlaşabiliyorsanız, bu kalpten kalbe bir bağdır.

3. AKREP BURCU

Akrep burcu doğası gereği gizemlidir. Ne hissettiğini söylemez, göstermeyi de tercih etmez ama enerjisiyle odadaki havayı değiştirebilir. Konuşmadan anlaşıldığını hissettiği anda ise, en derin bağları kurar. Bir Akrep’in güvenini kazanmak istiyorsanız, kelimeler değil sezgiler konuşmalı.

4. OĞLAK BURCU

Duygularını göstermekte zorlanan Oğlak, çoğu zaman konuşmaktan çok davranışlara güvenir. “Beni tanı, beni çöz ve bana uygun davran” beklentisi taşır. Onun için söylenmemiş şeyler daha anlamlıdır. Oğlak için güvenli iletişim, anlayış dolu bir sessizliktir.

5. KOVA BURCU

Zihin dünyası çok zengin olan Kova burcu, çoğu zaman duygularını geri planda tutar. Açık açık konuşmak yerine, karşısındaki kişinin empati yapmasını ve onu çözmesini bekler. Bir Kova’yla bağ kurmak istiyorsanız, kelimelerden çok arka plandaki anlamlara odaklanmalısınız.