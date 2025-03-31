Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Ailevi konularda geçmişte kalan konuların yeniden gündeme gelmesi canınızı sıkıyor olabilir. Problemleri çözmeden ilerleyemezsiniz. Çabalarınız boşuna değil fakat çözümü yanlış yerde arıyor olabilirsiniz. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın.
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