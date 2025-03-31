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Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Salı Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Salı Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 31 Mart 2025 - 15:49

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Ailevi konularda geçmişte kalan konuların yeniden gündeme gelmesi canınızı sıkıyor olabilir. Problemleri çözmeden ilerleyemezsiniz. Çabalarınız boşuna değil fakat çözümü yanlış yerde arıyor olabilirsiniz. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın. 


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