Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kova, güzellik, estetik konuları bugün gündemde olabilir. Kararsız kalabilirsin. Bugün radikal kararlar almaktan kaçınmalısın. Hayatındaki değişimleri sindire sindire yap. Bugün vereceğin kararların kısa bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir.
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