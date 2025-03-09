Günlük Burç Yorumları: 10 Mart Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Mart 2025 - 17:01

Güncelleme: 09 Mart 2025 - 17:01

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Evlilik veya ortaklık gibi ilişkiler bugün biraz zorlayıcı olabilir. Orta yolu bulabilmek için biraz tavizkar olabilmelisiniz. Burnundan kıl aldırmayan yapınız size pozitif anlamda bir şey katmıyor. Biraz esnek olun.