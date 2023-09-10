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Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Eylül 2023 - 17:29

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün dış görünüşle alakalı ufak tefek değişimler yapmak isteyebilirsiniz sevgili kovalar. Ne istediğinizi net bir şekilde ifade edin. Yaratıcılık gerektiren konulara odaklanabilirsiniz. Kendinize ve hobilerinize zaman ayırmak bugün çok iyi gelecek...



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