Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Ocak 2024 - 16:23

Güncelleme: 10 Ocak 2024 - 16:23

Kova burcu ve yükselen kovalar:

Sevgili kovalar, farkında olmadan hayatınıza kattığınız birçok alışkanlık ve bağımlılık sizi her anlamda olumsuz etkiliyor. Hayatınızı gözden geçirin. Kendinize güveniniz tam fakat son zamanlarda bu maalesef gereksiz bir güven. İlerleyemiyorsunuz. Bir an önce kendinize gelmelisiniz.