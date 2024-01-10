Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kovalar:
Sevgili kovalar, farkında olmadan hayatınıza kattığınız birçok alışkanlık ve bağımlılık sizi her anlamda olumsuz etkiliyor. Hayatınızı gözden geçirin. Kendinize güveniniz tam fakat son zamanlarda bu maalesef gereksiz bir güven. İlerleyemiyorsunuz. Bir an önce kendinize gelmelisiniz.
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