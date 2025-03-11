Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün sağlık sorunlarınız gündemde, krizli bir gün olabilir. Beslenmenize dikkat etmek, daha planlı programlı yaşamak, sorumluluklarınızı dengelemek zorundasınız. Parasal konularla alakalı ani gündemler yaşanabilir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için somut adımlar atın.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li iki belediyeye operasyon
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- Siyaset bilimcilerden çarpıcı değerlendirme
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında dev fark!
- CHP'den ilk 'Gürsel Tekin' yorumu
- Zafer Algöz isyan etti: Oha diyorum, Allah vicdan versin
- Colani'yi övdü, 'Tedbir alıyoruz' dedi
- CHP'yi hedef aldı, DEM Parti'ye çağrı yaptı
- ‘Günü geldiği zaman...'