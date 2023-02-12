Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Yaşadığınız gerginlikler birkaç gündür enerjinizi çok fazla düşürdü sevgili kovalar. Mücadeleyi elden bırakmayın. Çok vericisiniz fakat elinizden geleni yapmanız yeterli. Herkesin sizi anlamasını beklemeyin. Farklı fikirlere açık olun. Kariyer hayatınızda gerginler yaşanabilir.
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