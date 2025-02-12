Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün sağlık sorunlarınız gündemde, krizli bir gün olabilir. Beslenmenize dikkat etmek, daha planlı programlı yaşamak, sorumluluklarınızı dengelemek zorundasınız. Parasal konularla alakalı ani gündemler yaşanabilir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için somut adımlar atın.
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