Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün kariyer hayatınız, ortak parasal konular ve üstlerinizle ilişkiler gündemde sevgili kovalar. İnsancıl tavırlarınızın değer görmediğini fark ediyorsunuz. İnsanlara karşı mesafeli olmalısınız. Orijinal bakış açınız çok değerli fakat herkesin sizi anlamasını beklemeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz'
- Sokak röportajı veren kadın tutuklandı!
- Bakan Tekin’in açıklaması büyük tepki çekti
- Saldırıyı da canlı yayınladı!
- Şırnak’ta saldırı
- Partililer sert eleştirilerle ayrıldığını açıkladı!
- Yakın zamanda sevgilisinden ayrılacak olan 4 burç
- 'Tuzu da çürüttünüz!'
- 'İçimde tuttuğum her şey...'
- 'Dinamitle kırılacak kuvvete sahip'