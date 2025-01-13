Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Ocak 2025 - 16:30

Güncelleme: 13 Ocak 2025 - 16:30

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kova, ilişki kurduğun insanlar bugün önemli konularda seni kararsız bırakacak tavırlar sergileyebilirler. Kararsızlık yaşadığın konularda kendi sezgilerini hafife almamalısın. Hiç kimseyi iyi hissettirmek zorunda değilsin.