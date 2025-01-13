Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kova, ilişki kurduğun insanlar bugün önemli konularda seni kararsız bırakacak tavırlar sergileyebilirler. Kararsızlık yaşadığın konularda kendi sezgilerini hafife almamalısın. Hiç kimseyi iyi hissettirmek zorunda değilsin.
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