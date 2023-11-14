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Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 14 Kasım 2023 - 16:59

Kova burcu ve yükselen Kova burcu:

Sevgili kovalar, önemli görüşmelerinizi bugün yapabilir veya uzun süredir ihmal ettiğiniz arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Ticari konular, hukuki konular veya eğitim konularında pozitif gelişmelerin olacağı bir gün. 



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