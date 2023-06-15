Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Haziran Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Marjinal fikirleriniz insanların eleştirisini alsan da içten içe size özenen kişiler var. Bugün kendinizi yakın çevrenize kabullendirebileceğiniz ortamlar hazırlayın. İletişim anlamında şanslı bir gündesiniz. Hiç beklemediğiniz kadar destek görebilirsiniz.
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