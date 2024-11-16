Günlük Burç Yorumları: 17 Kasım Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Kasım 2024 - 16:04

Güncelleme: 16 Kasım 2024 - 16:04

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sosyal çevreniz aracılığıyla tanıştığınız bir karşı cinsle yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Özel hayatınızla alakalı geleceğe taşıyabileceğiniz kararlar almanız mümkün. Varsa çocuklarınızla alakalı problemlerin çözüme kavuşacağı bir gün.