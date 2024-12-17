Günlük Burç Yorumları: 18 Aralık Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Aralık 2024 - 15:59

Güncelleme: 17 Aralık 2024 - 15:59

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Evlilik veya ortaklık gibi ilişkiler bugün biraz zorlayıcı olabilir. Orta yolu bulabilmek için biraz tavizkar olabilmelisiniz. Burnundan kıl aldırmayan yapınız size pozitif anlamda bir şey katmıyor. Biraz esnek olun.