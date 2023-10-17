Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ekim 2023 - 17:01

Güncelleme: 17 Ekim 2023 - 17:01

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

Geleceğinizle alakalı uçuk kaçık fikirlerinizin aklınızdan çıkmadığı günlerden geçiyorsunuz. Her ne kadar bir yandan ayaklarınız yere sağlam bassa da marjinalliğinize engel olamıyorsunuz. Sizi ileriye taşıyacak kişilerle tanışabilirsiniz fakat hayal kırıklığı yaşamamak için biraz normalleşmeniz gerekiyor.