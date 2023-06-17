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Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Pazar Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Pazar Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Haziran 2023 - 17:30

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Sabah saatleri önemli kararlar almak ve yeni anlaşmalar için uygun. Günün ilerleyen saatlerinde yaşam alanınızdaki mevcut düzeninizi değiştirmek, sağlık konuları ve iş ilişkileri gündemde olabilir. Düşünmeden hareket etmemelisiniz.



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