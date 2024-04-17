Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Nisan 2024 - 16:50

Güncelleme: 17 Nisan 2024 - 16:50

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkiler konusunda biraz huzursuzluk yaşama olasılığınız yüksek sevgili kovalar. Kendinizi nerede ortaya koyup nerede duracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Sosyal çevrenizden hoşlanmadığınız bazı tepkiler alabilirsiniz. Biraz kendinizi sorgulayın.