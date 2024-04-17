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Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Perşembe Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Perşembe Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Nisan 2024 - 16:50

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkiler konusunda biraz huzursuzluk yaşama olasılığınız yüksek sevgili kovalar. Kendinizi nerede ortaya koyup nerede duracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Sosyal çevrenizden hoşlanmadığınız bazı tepkiler alabilirsiniz. Biraz kendinizi sorgulayın.


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