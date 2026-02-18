Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu

18.02.2026 16:04:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Maddi konularda dalgalı bir ruh hali yaşayabilirsiniz. Harcamalarda kontrolü elden bırakmamaya dikkat edin. Özdeğer algınızla ilgili hassasiyet artabilir. Sahip olduklarınız kadar içsel güveniniz de önem taşıyor.