Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Maddi konularda dalgalı bir ruh hali yaşayabilirsiniz. Harcamalarda kontrolü elden bırakmamaya dikkat edin. Özdeğer algınızla ilgili hassasiyet artabilir. Sahip olduklarınız kadar içsel güveniniz de önem taşıyor.