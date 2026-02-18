Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
18.02.2026 16:03:00
Astrolog Bilge Aslı
Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burcu

İnançlarınız ve hayata bakış açınız yumuşuyor. Uzaklar, eğitim ya da hukuki konular gündeme gelebilir. Ruhsal olarak genişleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Yeni bir bakış açısı, sizi içsel olarak rahatlatabilir.