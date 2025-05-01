Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Mayıs 2025 - 15:51

Güncelleme: 01 Mayıs 2025 - 15:51

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sizin dışınızda gelişen birçok konuyla kafanızın meşgul olması yaşam kalitenizi düşürüyor. Artık kendiniz için uğraşmalısınız. ‘Hayır’ demeyi öğreneceğiniz birçok ders aldınız fakat siz bu edinimleri hayatınıza uygulamamakta ısrarcısınız.