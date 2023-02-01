Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Sevgili kovalar, bugün yaşam alanınızdaki mevcut düzeninizi değiştirmek, sağlık konuları ve iş ilişkileri gündemde olabilir. Düşünmeden hareket etmemeniz gereken bir gün. Konuları net bir bakış açısıyla göremeyebilirsiniz. Konulara fazla hassas yaklaşmamalı, mantığınızla hareket etmelisiniz.