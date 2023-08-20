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Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Ağustos 2023 - 17:21

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Yeni başlangıçların olabileceği çok güzel bir gündesiniz. Fikirlerinizi hayata geçirmek için geç bile kaldınız. Bugün karşınıza çıkan fırsatlar sizi bir sonraki adım için hazırlayacak. Özgüvenle hareket edin. Kendinize inanın. Sizi ileriye taşıyacak insanları doğru seçmek için duygularınızdan soyutlanmanız gerekiyor.



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